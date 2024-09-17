Erzincan\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Erzincan'da jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde bulunan Gözeler Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak; "Temel Trafik Kuralları ve Okul Geçitleri" konulu uygulamalı olarak mobil trafik eğitimleri verildi.

Jandarma ekipleri ayrıca öğrencilere el broşürü, hikaye ve boyama kitapları dağıtarak çocukları mutlu etti. - ERZİNCAN