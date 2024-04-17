Erzincan\'da otluk arazide çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Mardin'de petrol arama çalışmaları sırasında uçurumdan düşen işçi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde Kabala köyünde yapılan petrol arama çalışmaları sırasında bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.