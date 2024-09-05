Erzincan\'da Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapan 2 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Erzincan'da sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen S.C. ile Ç.B. isimli 2 şahsa "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN