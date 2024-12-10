Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Salihbaba ve Mamahatun Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada 697 şahıs ve 169 araç sorgulandı.
Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Yurt Önlerinde Polis Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?