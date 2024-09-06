Erzincan Emniyet Müdürü Denetim Gerçekleştirdi

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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan personelleri denetledi.

Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan personellerle bir araya gelen Zafer Baybaba, personelleri denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görevli memurlarla iş ve işleyişler hakkında bir süre istişare eden Baybaba, personellere görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN