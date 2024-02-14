Erzincan İliç ilçesinde maden sahasında toprak kayması: 9 çalışandan haber alınamıyor - Son Dakika
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Erzincan İliç ilçesinde maden sahasında toprak kayması: 9 çalışandan haber alınamıyor

Erzincan İliç ilçesinde maden sahasında toprak kayması: 9 çalışandan haber alınamıyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Toprak kayması öncesinde maden sahası dron ile havadan görüntülenmiş.

14.02.2024 00:25
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların sürdüğü maden sahası toprak kaymasından önce dron ile havadan görüntülenmiş.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında öğle saatlerinde toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 dönüm bir alandan kayan tonlarca toprak yaklaşık 100 dönüm alana yayıldı. Toprak kaymasıyla birlikte 9 çalışan toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için 400 kişilik ekip çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Toprak kaymasından önce maden sahası dron ile havadan görüntülenmiş. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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