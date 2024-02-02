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Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde Müstakil Evin Çatısı Yandı - Son Dakika
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Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde Müstakil Evin Çatısı Yandı

Erzincan\'ın Çağlayan Beldesinde Müstakil Evin Çatısı Yandı

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bulunan bir müstakil evin çatı kısmı yangın sonucu zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

02.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:03
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Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde müstakil evin çatı kısmı yandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde beldede müstakil bir evin çatısından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Altınbaşak Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Belde sakinlerinin de yardımlarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Evin çatı kısmı yangından zarar gördü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde Müstakil Evin Çatısı Yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde Müstakil Evin Çatısı Yandı - Son Dakika
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