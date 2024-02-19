Erzurum Baro Başkanı, Adnan Oktar soruşturmasıyla ilgili iddialara cevap verdi - Son Dakika
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Erzurum Baro Başkanı, Adnan Oktar soruşturmasıyla ilgili iddialara cevap verdi

Erzurum Baro Başkanı, Adnan Oktar soruşturmasıyla ilgili iddialara cevap verdi

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Adnan Oktar'ın silahlı suç örgütü soruşturmasını yürüten eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in iddialarına cevap verdi. Göğebakan, Sezer'in elindeki belge ve bilgileri soruşturma makamı ile paylaşması gerektiğini belirtti ve Erzurum Barosu'nun görev ve yetki sorumluluğunu her zaman yerine getirdiğini vurguladı.

19.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Adnan Oktar'ın silahlı suç örgütü soruşturmasını yürüten eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in iddialarına cevap verdi.

Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Adnan Oktar'ın silahlı suç örgütü soruşturmasını yürüten eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in bir televizyon programında yaptığı "Erzurum Barosu'nun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor" açıklamasına Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan yazılı bir açıklama yaptı.

Sezer'in elindeki belge ve bilgileri soruşturma makamı ile paylaşması gerektiğini vurgulayan Başkan Talat Göğebakan yaptığı yazılı açıklamada, "Sezer'in de bildiği gibi barolar soruşturma makamı değildir. Üslubu doğru olmasa da uyarıları için teşekkür ediyorum. Bildiklerini ve elinde belge varsa bunları soruşturma makamı ile paylaşması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde suç işler. Zaten elinde bilgi ve belge olmadan yaptığı açıklama ile görevini yapan avukatları zan altında bırakamaz. Erzurum Barosu her zaman olduğu gibi bugün de ve bugünden sonra da görev ve yetki sorumluluğunu her zaman yerine getirmiştir, getirecektir. 'Kara bulutları dolaşıyor' diyerek kimseyi zan atında bırakmazsınız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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