Erzurum Çat Yolu'nda kuru ot yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Erzurum Çat Yolu'nda kuru ot yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Erzurum Çat Yolu\'nda kuru ot yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
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Erzurum'da Çat Yolu Tokiler arkasındaki boş arazide çıkan kuru ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındı. Aynı bölgede gün içinde ikinci kez meydana gelen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

Erzurum'da Çat Yolu Tokiler arkasında bulunan boş arazide kuru ot yangını çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yayılmadan söndürüldü.

Saat 20.00 sıralarında meydana gelen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının birkaç farklı noktada çıktığı öğrenilirken, edinilen bilgilere göre aynı bölgede öğleden sonra saat 15.00 sıralarında da yangın meydana geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Çat Yolu'nda kuru ot yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Çat Yolu'nda kuru ot yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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