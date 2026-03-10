Erzurum\'da 2026 Şubat\'ta 107 Kaza Meydana Geldi

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde, 2026 yılının Şubat ayında 107 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Erzurum'da 2026 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstatistik verilerine göre; Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılının Şubat ayında 107 yaralamalı kaza gerçekleşti. 316 maddi hasarlı kazada 5 kişi hayatını kaybederken 198 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk ayında ise toplamda 198 yaralamalı kaza gerçekleşirken 653 maddi hasarlı kazada 5 kişi hayatını kaybederken 345 yaralı oldu. - ERZURUM