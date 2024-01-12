Erzurum\'da 436 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 436 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yolcu otobüsü içerisinde bulunan M.E. (34) isimli şahsın yapılan üst aramasında, cips paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 436,77 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, yapılan sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. - ERZURUM