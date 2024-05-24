Erzurum'da Bir Kadın Cinayeti: Eşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzurum'da Bir Kadın Cinayeti: Eşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Erzurum\'da Bir Kadın Cinayeti: Eşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde yaşanan olayda, Halil Çiğerli isimli şahıs sabah saatlerinde evinde eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Polis, şahsı gözaltına alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.

24.05.2024 11:31
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Erzurum'da Halil Çiğerli (73) isimli şahıs sabah saatlerinde evinde eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Ülkemizdeki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Erzurum'un Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahalllesi 1. Dadaş Sokak'ta meydana gelen olayda; 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs eşi Hamgül Çiğerli'yi (71) vurduktan sonra polisi arayarak haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis şahsı bulunduğu yerde gözaltına alırken, 112 unsurları şahsın evine gitti. Ancak sağlık personeli ve polis kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Ekibi evde çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısı'da inceleme yaptı. Olayı haber alan aile sakinleri eve geldi. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma ve araştırmalarını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Palandöken, Erzurum, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Bir Kadın Cinayeti: Eşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Bir Kadın Cinayeti: Eşini Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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