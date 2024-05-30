Erzurum'da Dayısıyla Tartışan Genç Kız Tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da Dayısıyla Tartışan Genç Kız Tutuklandı

Erzurum\'da Dayısıyla Tartışan Genç Kız Tutuklandı

Erzurum'da dayısı Murat T. ile tartışan ve bıçaklayarak öldüren İ.A. (16) isimli genç kız tutuklandı. İ.A., mahkemeye çıkarıldıktan sonra kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.

30.05.2024 10:42
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Erzurum'da dayısı Murat T. ile tartışan ve daha sonra bıçaklayarak öldüren İ.A. (16) isimli genç kız tutuklandı.

Erzincan'da annesiyle yaşayan İ.A. bir süre önce Erzurum'a geldi. İddialara göre; akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmek için dışarı çıkan İ.A. gece 23.00'da anneannesinin evine döndü. Sabaha doğru İ.A. ile aynı evde bulunan dayısı Murat T. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darbeden dayısı Murat T.'ye bıçakla saldırdı. Boğazından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Murat T. kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Poliste ifadesi alınan ve daha sonra mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Dayısıyla Tartışan Genç Kız Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Dayısıyla Tartışan Genç Kız Tutuklandı - Son Dakika
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