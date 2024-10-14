Erzurum\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Gözaltı

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Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında tahkikatı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçuna istinaden; 20 şüpheli şahsa yönelik Erzurum merkezli Bursa, Mersin, Bilecik ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs işlemleri akabinde şube müdürlüğünden serbest bırakılmış, 10 şüpheli şahıs yapılan iş ve işlemler neticesinde hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece hazır edilen 10 şüpheli şahıstan 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM