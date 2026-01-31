Cam silerken 3. kattan düşen öğretmen son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Erzurum'da evinin camlarını silerken dengesini kaybederek aşağı düşen öğretmenin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde üçüncü katta bulunan evinin camlarını silen öğretmen Ülkühan Atmaca dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Türkçe öğretmeni Ülkühan Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Kültür Müdürü Ahmet Yer, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Erdal Deligöz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Türk Dil Edebiyat Derneği Başkanı Murat Ertaş, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, Milli Eğitim ilçe müdürleri, öğretmenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Siyasi parti ve STK temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.

Türkçe öğretmeni Ülkühan Atmaca'nın eşi Mecidiye Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Atmaca cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti.

Öte yandan, Ülkühan Atmaca'nın binadan düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. - ERZURUM