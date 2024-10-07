Erzurum'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Erzurum\'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Erzurum'da jandarma, 4 Afgan göçmen ve 2 organizatörü başarılı bir operasyonla yakaladı.

07.10.2024 12:20
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Erzurum'da jandarma, yaptığı başarılı operasyonla 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; 05.10.2024 günü saat 18.30 sıralarında Karayazı ilçesi Mollaosman Mahallesinde 1 araç içerisinde 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, yabancı uyruklu göçmen şahıslar işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderilmiştir. Gözaltına alınan 2 organizatör sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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