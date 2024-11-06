Erzurum'da Ekim Denetimleri: 171 Bin Kişi Sorgulandı - Son Dakika
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Erzurum'da Ekim Denetimleri: 171 Bin Kişi Sorgulandı

Erzurum\'da Ekim Denetimleri: 171 Bin Kişi Sorgulandı

Erzurum polisi, Ekim'de 171 bin 524 kişi ve 29 bin 756 aracı denetledi, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

06.11.2024 10:53
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Erzurum polisi Ekim ayı içinde yaptığı denetimlerde 171 bin 524 şahıs ve 29 bin 756 aracı sorguladı.

1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 171 bin 524 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 29 bin 756 araç denetlendi. Umuma açık 800 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 687, metruk binalarda bin 336 denetim gerçekleştirildi. Bin 417 araca cezai işlem uygulandı. 341 kişi bakayadan ve aranan 210 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 66 narkotik madde operasyonunda 14.3115,64 gram narkotik madde ele geçirildi. 14'ü kurusıkı, 20 tabanca, 7 av tüfeği, 229 fişek ve 212 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, Narkotik, erzurum, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Ekim Denetimleri: 171 Bin Kişi Sorgulandı - Son Dakika

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