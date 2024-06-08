Erzurum'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs 18 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs 18 ay sonra yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesinde 19 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen 'eşi kasten öldürme' olayının şüphelisi olan F.H.'yi 18 ay sonra yakalayarak adli makamlara sevk etti. Jandarma, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için aranan şahısların yakalanmasına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

08.06.2024 19:39
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Erzurum'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs 18 ay sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak; Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan operasyonla, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 19 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen "eşi kasten öldürme" olayının şüphelisi olarak aranan F.H. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs 18 ay sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs 18 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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