Erzurum'da FETÖ üyesi esnaf yakalandı

Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi esnaf yakalandı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli esnaf yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ERZURUM
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