Erzurum\'da FETÖ üyesi yurt müdürü yakalandı

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Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yurt müdürü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M. B. (Yurt Müdürü/Özel Sektör) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M,B. işlemleri akabinde cezaevine teslim edilirken, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM