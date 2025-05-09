Erzurum'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı

Erzurum'da polisten dev fuhuş operasyonu: 8 mağdur kadın kurtarıldı

8 mağdur kadın kurtarıldı, 47 bilgi sahibi şahsın ifadesi alındı, fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan 4 şahıs yakalandı ve 2 milyon 137 bin 513 TL idari para cezası kesildi

ERZURUM - Erzurum Emniyeti bağlı ekipler, yaptıkları eş zamanlı operasyonda fuhuş yapmaya zorlandığı tespit edilen 8 mağdur kadın kurtardı ve 47 bilgi sahibi şahsın ifadesini aldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Erzurum genelinde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ifa edilen çalışmalarda; zaman zaman vatandaşlar tarafından personele fuhuş yapılan yerler ile alakalı istihbarı mahiyette bilgiler geldiği ancak vatandaşların huzursuzluk yaşamamak için kimlik bilgilerini vermek istemedikleri ifade edildi. Bu bağlamda yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; B.B isimli otel ve B. isimli pansiyon sahibi olan M.K isimli şahsın, mağdur bayan şahısların, adı geçen işyerlerinde fuhuş yapmalarına aracılık ettiği, A.N ve E.E.E isimli şahısların bu işyerlerinde resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı ve fuhşa aracılık ettikleri tespit edilerek CMK 135 kapsamında soruşturmaya başlatıldı. CMK 135 kapsamında elde edilen bulgular sonucunda resepsiyon görevlisi K.A isimli şahıs şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında B.B isimli otel ve B. isimli pansiyon sahibi M.K ve çalışanlar A.N, E.E.E ve K.A isimli şahısların yakalanabilmesi ve delil elde edilebilmesi için belirtilen işyeri ve ikametlerinde arama yapılması ayrıca arama esnasında, şüphelilerin kullanımında olan cep telefonlarında mağdur ve bilgi sahibi şahıslara ait özel görüntüler, harici mesajlaşma uygulamalarından yapılan iletişim kayıtları, veya suçu aydınlatmaya yönelik başkaca deliller bulunabileceği değerlendirildi. Alınan arama el koyma ve göz altı kararı gereği 02.05.2025 günü saat 14.00 sıralarında şüpheli ikamet adresleri ve adı geçen işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu, fuhuş yapmaya zorlandığı tespit edilen 8 mağdur kadın kurtarıldı ve 47 bilgi sahibi şahsın ifadesi alındı. Ayrıca dosya kapsamında fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan tespitli olan 4 şüpheli M.K, A.N, E.E.E ve K.A isimli şahıslar yakalandı.

Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan tutuklandı

02.05.2025 günü yakalanan 4 erkek şüpheli 05.05.2025 günü mevcutlu olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen dört şahıstan biri tutuklandı, üç şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.K isimli şahıs Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan tutuklandı. Fuhuş yaptığı tespit edilen kadın ve erkek şahıslara 89 ayrı idari yaptırım olarak toplam 2 milyon 137 bin 513 TL idari para cezası tatbik edildi. Kayıtsız konaklamalara ilişkin yapılan tespitler neticesi 612 bin 747 TL idari para cezası uygulandı.