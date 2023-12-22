 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli ve 12 Afganistan uyruklu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli ve 12 Afganistan uyruklu yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahıs ve 12 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheliler tutuklandı ve Afganistan uyruklu göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Erzurum\'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli ve 12 Afganistan uyruklu yakalandı
22.12.2023 - 17:17,
Abone Ol

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahıs ve 12 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Göçmen Kaçakçılığı ve Başkasına Ait Kimlik Belgesini ve Bilgilerini Kullanma suçlarını örgütlü olarak işleyen 4 organizatör yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca aynı olayda firari olan Afganistan uyruklu organizatör de yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda ülkemize yasadışı yollardan giren 12 Afganistan uyruklu şahıs Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Afganistan, Jandarma, Erzurum, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli ve 12 Afganistan uyruklu yakalandı - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 17:59:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli ve 12 Afganistan uyruklu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement