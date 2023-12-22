Erzurum\'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli ve 12 Afganistan uyruklu yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahıs ve 12 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Göçmen Kaçakçılığı ve Başkasına Ait Kimlik Belgesini ve Bilgilerini Kullanma suçlarını örgütlü olarak işleyen 4 organizatör yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca aynı olayda firari olan Afganistan uyruklu organizatör de yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda ülkemize yasadışı yollardan giren 12 Afganistan uyruklu şahıs Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi. - ERZURUM