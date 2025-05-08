Erzurum\'da İzinsiz Pankart Asan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Erzurum'da izinsiz olarak pankart asan ve zabıta ekiplerine mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 10 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenmesi planlanan Semra Kuytul Konferansı'nın duyurusunu yapmak üzere A.T. adlı şahıs tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesine, el ilanı dağıtma ve pankart asma talebiyle ilgili dilekçe verilmiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının cevabi yazısında, Valilik Makamı ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınması gereken ön onay belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle talep uygun görülmemiştir. Daire Başkanlığı ayrıca izinsiz olarak pankart asılması veya el ilanı dağıtılması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42/1 maddesi gereğince yasal sürecin başlatılarak idari yaptırım uygulanacağını bildirmiştir" denildi.

Buna rağmen il dışından geldiği belirlenen 4 kişinin Yakutiye ilçesi Kombina Caddesi üzerinde yol kenarına izinsiz pankartları asarken tespit edildiği belirtildi. Zabıta ekiplerinin afişleri kaldırmasına mukavemette bulunan, tehdit ve hakaretlerde bulunan şahısların gözaltına alındığı, adli süreç başlatıldığı kaydedildi. - ERZURUM