Erzurum'da kafe soygunu: Hırsızlar işyerini dağıttı, meşrubat içip eğlendi - Son Dakika
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Erzurum'da kafe soygunu: Hırsızlar işyerini dağıttı, meşrubat içip eğlendi

Erzurum\'da kafe soygunu: Hırsızlar işyerini dağıttı, meşrubat içip eğlendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan bir kafe işletmesine dün gece hırsızlık yapıldı. İçeriye giren hırsızlar, evraklara ve elektronik eşyalara zarar vererek üç saat boyunca içeride meşrubat içip eğlendi. Hırsızlar, değerli eşyaları alarak kahve dökerek olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

08.05.2024 10:08  Güncelleme: 10:12
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde kafeye girin hırsızlar işyerini dağıttı, meşrubat için eğlendi.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesinde bulunan bir kafe işletmesinde dün gece hırsızlık yaşandı. İsimleri henüz belirlenemeyen 15 ve 17 yaşlarındaki şahıslar, işletmeye girerek kapı ve camları kırıp içeriye girdi. Musa Han'a ait olan kafe içerisinde bulunan evraklara ve bazı elektronik eşyalara zarar veren hırsızlar, üç saat boyunca içeride meşrubat içip eğlendi. Soğukkanlı bir şekilde oturan hırsızlar, işletmede bulunan odalara girerek eşyaları yerlere döktü ve değerli eşyaları alarak karıştırdıkları eşyaların üzerine kahve dökerek olay yerinden ayrıldı. Polise yapılan ihbar sonrası şahıslar kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızların yetiştirme yurdundan kaçtıkları tespit edildi. İşletme sahibinin biriktirdiği koleksiyonluk paraları da çalındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da kafe soygunu: Hırsızlar işyerini dağıttı, meşrubat içip eğlendi - Son Dakika

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