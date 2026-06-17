Erzurum'da Kamyonet Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da Kamyonet Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum\'da Kamyonet Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
17.06.2026 09:48
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Park halindeki kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu 5 yaşındaki Burak Ayaz E. hayatını kaybetti.

Erzurum'da park halindeki kamyonet bir anda hareket edince kamyonet ile duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Güllü Sokak'ta park halindeki bir kamyonet, aniden hareket ederek 25-30 metre ilerledi. Kamyonet ile ev arasında sıkışan Burak Ayaz E. isimli (5) çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocuğu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Burak Ayaz E. kurtarılamadı.

Yapılan kamera incelemesinde aracın çevresinde ve içinde sokakta oynamakta olan çocukların olduğu görüldü. Farklı bir kamera görüntüsünde ise hayatını kaybeden çocuğun araç hareket halindeyken yanında yürüdüğü ve duvara çarpmadan önce aracın önüne geçerek duvarla araç arasında kaldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burak Ayaz, Güvenlik, Yakutiye, 3. Sayfa, Erzurum, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Kamyonet Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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