Erzurum\'da Mayıs\'ta 146 Maddi Hasarlı Kaza

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde, 2026 yılının Mayıs ayında 146 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Erzurum'da 2026 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstatistik verilerine göre; Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılının Mayıs ayında 147 yaralamalı kaza gerçekleşti. Aynı dönemde 222 maddi hasarlı kazada 270 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk 5 ayında ise toplamda 563 yaralamalı kaza gerçekleşirken bin 330 maddi hasarlı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 988 yaralı oldu. - ERZURUM