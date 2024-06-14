Erzurum'da Otobüsün Bagajında Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Otobüsün Bagajında Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum polisi, bir otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada 3 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3.550 TL ele geçirdi. Şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

14.06.2024 17:04
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Erzurum polisi bir otobüsün bagaj kısmında metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde otobüsün bagaj kısmında yapılan aramalarda 3 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3.550 TL ele geçirilmiş, konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen B.G. (1982) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Otobüsün Bagajında Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Otobüsün Bagajında Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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