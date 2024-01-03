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Erzurum'da park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Erzurum'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, çevre sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekipleri yangının diğer araçlara sıçramaması için önlem aldı ve yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Erzurum\'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
03.01.2024 - 23:33,
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Erzurum'da otomobil alev topuna dönüştü

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın korkuttu.

Akif Hoca Sokak'ta bulunan araçta bir anda çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve emniyet güçleri yangının diğer araçlara sıçramaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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