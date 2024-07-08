Erzurum'da Sağanak Yağış Sonrası Kriz Merkezi Toplandı

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Erzurum'da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış sonrası kriz merkezi toplandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında ilimizde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle meydana gelen sel afetinin sonuçlarını değerlendirmek üzere AFAD Kriz Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda, doğal afetten etkilenen vatandaşlara yönelik yapılacak işlemler ve olası sel felaketine karşı alınacak önlemler konuşuldu. - ERZURUM