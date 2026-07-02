Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele - Son Dakika
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Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele

Erzurum\'da Siber Suçlarla Mücadele
02.07.2026 18:12
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Erzurum Jandarması, dijital ortamdaki suçlara karşı 20 kişiye adli işlem başlattı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri aralıksız olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında sosyal medya platformları ve internet adresleri (URL) üzerinde yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıs, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet eden 4 şahıs, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet eden 1 şahıs, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet eden 1 şahıs, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden 1 şahıs ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işlediği tespit edilen 10 şahıs olmak üzere, toplam 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, siber ortamda suç ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve kumar içerikli yayın yaptığı tespit edilen toplam 228 internet sitesi ve sosyal medya hesabı hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunularak erişime engellenmesi sağlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu doğrultuda, yasa dışı bahis, kumar ve siber dolandırıcılık konularında vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine de devam edilmektedir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele - Son Dakika

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