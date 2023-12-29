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Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Yakalandı

Erzurum'un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderilirken, diğer şahsa Türk bayrağını her gün tüm sosyal medya hesaplarında paylaşma cezası verildi.

Erzurum\'da Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Yakalandı
29.12.2023 - 17:40,
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Erzurum'un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahsa her gün tüm sosyal medya hesaplarında Türk bayrağını paylaşması cezası verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahsı Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, R.F. ise yurt dışına çıkış yasağı, haftada 3 gün imza ve adli kontrol hükümleri sürecinde her gün tüm sosyal medya hesaplarından Türk bayrağının paylaşılması şeklindeki hükümle serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Karaçoban, Erzurum, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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