Erzurum\'da Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Yakalandı

Erzurum'un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahsa her gün tüm sosyal medya hesaplarında Türk bayrağını paylaşması cezası verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahsı Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, R.F. ise yurt dışına çıkış yasağı, haftada 3 gün imza ve adli kontrol hükümleri sürecinde her gün tüm sosyal medya hesaplarından Türk bayrağının paylaşılması şeklindeki hükümle serbest bırakıldı. - ERZURUM