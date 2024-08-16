Erzurum\'da terör propagandası yapan 4 şahıs yakalandı

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Erzurum'da terör propagandası yaptıkları belirlenen 4 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Sosyal paylaşım platformları üzerinden "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen S.K., C.B., İ.I., A.S. isimli şahıslar adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar gerekli işlemlerinin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edilirken ifadeleri alınan şahıslardan A.S. isimli şahıs tutuklandı. - ERZURUM