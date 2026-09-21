Mengen'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi - Son Dakika
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Mengen'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi

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Mengen\'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi
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Gökçesu beldesinde müşterek arsaya tel çekilmesi yüzünden çıkan tartışmada akrabası Tahsin Sönmez ile oğlu Tayfun Sönmez'i tüfekle vurduğu öne sürülen Ramazan Ç., 13 Ağustos'taki olaydan sonra iz bırakmadan kaybolmuştu. Jandarmanın 38 gün süren takibi şüphelinin sığındığı ormanlık alana kadar uzandı. Dün gece 01.00 sıralarında yapılan aramada Ramazan Ç., üzerindeki silahla birlikte ele geçirilerek jandarma komutanlığına götürüldü.

Bolu'nun Mengen ilçesinde işlenen çifte cinayetin ardından kayıplara karışan ve her yerde aranan katil zanlısı Ramazan Ç., 38 günlük firarın ardından saklandığı ormanlık alanda düzenlenen operasyonla silahıyla birlikte yakalandı.

GECE YARISI ORMANDA KISKIVRAK YAKALANDI

Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde 13 Ağustos tarihinde işlenen çifte cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheli Ramazan Ç.'yi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan takip ve aramalar neticesinde, firari zanlının ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Dün gece saat 01.00 sıralarında söz konusu adreste yapılan aramalar neticesinde jandarma ekipleri, Ramazan Ç.'yi üzerinde silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

TEL ÇEKME TARTIŞMASI İKİ CANA MAL OLDU

Olay, 13 Ağustos'ta Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Ç.'nin bahçesine, akrabaları Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak amacıyla gelmişti. Taraflar arasında husumete dayanan tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ç., evinden aldığı tüfekle baba ve oğluna ateş açmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Tahsin ve Tayfun Sönmez'in cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, Ramazan Ç. olay yerinden kaçarak izini kaybettirmişti.

Gözaltına alınan Ramazan Ç., işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaAğustosGüncelSuçSon Dakika

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