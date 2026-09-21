Yunanistan'da Batı Nil virüsü bir haftada 46 yeni vakaya ve 3 ölüme yol açtı - Son Dakika
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Yunanistan'da Batı Nil virüsü bir haftada 46 yeni vakaya ve 3 ölüme yol açtı

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun verilerine göre 11-17 Eylül'de 46 yeni Batı Nil virüsü vakası kaydedildi. Ülkede yılın başından bu yana vaka sayısı 370'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33'e yükseldi.

Yunanistan'da bir haftada 46 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği, 3 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre 11-17 Eylül'de 46 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylelikle, 2026'nın başından 17 Eylül'e kadar ülkede görülen vaka sayısı 370'e yükseldi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir haftada 3 artarak 33'e yükseldi.

Atina Ulusal ve Kapodistrias Üniversitesi (EKPA) Tıp Fakültesinden Hijyen ve Epidemiyoloji Profesörü Gikas Mayorkinis, Yunan basınına yaptığı açıklamada, iklim koşullarındaki değişim, yükselen sıcaklıklar ve sıcak mevsim süresinin uzaması nedeniyle Batı Nil virüsünün kamu sağlığını etkileyen önemli bir unsur olmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

Göçmen kuşların yanı sıra karga, kuzgun ve saksağanların da virüsün yayılmasında etkili olabildiğini belirten Mayorkinis, bu kuşların başkent Atina gibi şehir merkezlerinde bile bulunduğuna işaret etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunanistan'da Batı Nil virüsü bir haftada 46 yeni vakaya ve 3 ölüme yol açtı - Son Dakika
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