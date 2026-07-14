Erzurum\'da Trafik Kazaları Artıyor

Erzurum'da Haziran ayında, jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının Haziran ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2026 yılının Haziran ayında 25 yaralamalı kaza, 12 maddi hasarlı kazada 3 ölüm ve 64 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk 6 ayında ise 92 yaralamalı kaza meydana gelirken, 87 maddi hasarlı kazada 3 ölüm ve 176 yaralı oldu. - ERZURUM