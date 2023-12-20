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Erzurum'da üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti. - Son Dakika
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Erzurum'da üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Erzurum'da Olimpiyat Millet Bahçesi'nde bulunan Yüzme Havuzu'nda yüzen üniversite öğrencisi A.C.K. (28) bir anda hareketsiz kalarak boğuldu. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, daha önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum\'da üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.
20.12.2023 - 15:16,
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Erzurum'da üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Olimpiyat Millet Bahçesi'nde bulunan Yüzme Havuzu'nda üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.C.K. (28) yüzdüğü sırada bir anda hareketsiz kaldı. Havuzda bulunan görevliler tarafından ilk müdahalesi burada yapılan A.C.K. sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın daha önce geçirdiği bir rahatsızlığı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti. - Son Dakika


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