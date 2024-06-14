Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum'un İspir ilçesi ve Rize illerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda örgütlü olarak işleyen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yapılan faaliyet sonucunda; 200 gram bonzai, 19 adet captagon, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yivli av tüfeği, 1 adet mavzer, 5 adet silah üstü dürbün, 1 adet silah için mesafe ölçer, 2 adet el telsizi, 75 adet çeşitli çaplarda fişek ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM