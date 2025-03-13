Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda bonzai, kubar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde; 798 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, 43 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 10 şüpheli şahıs yakalanmış, 7'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM