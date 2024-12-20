Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Erzurum'da torbacı operasyonu

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Narko Güç adı verilen operasyon kapsamında 19 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan, 8 şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında; S.Ç.isimli 8 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilerek 2 Şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yapılan operasyonda 61,41 gram sentetik kannabinoid maddesi 4,37 gram esrar, 1,08 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.