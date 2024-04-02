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Erzurum-Pasinler karayolunda trafik kazası: Resmi araç refüje uçtu - Son Dakika
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Erzurum-Pasinler karayolunda trafik kazası: Resmi araç refüje uçtu

Erzurum-Pasinler karayolunda trafik kazası: Resmi araç refüje uçtu

Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 LR 618 plakalı resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta kısmındaki refüje uçtu. Kazada bir kişi yaralandı ve Şehir Hastanesine sevk edildi.

02.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Erzurum- Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında resmi araç refüje uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 LR 618 plakalı resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu yolun orta kısmındaki refüje uçtu. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesine sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum-Pasinler karayolunda trafik kazası: Resmi araç refüje uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum-Pasinler karayolunda trafik kazası: Resmi araç refüje uçtu - Son Dakika
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