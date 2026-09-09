Erzurum Tekman\'da çıkan yangında 4 üreticiye ait 10 bin balya ot kül oldu

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 10 bin balya ot yandı.

Tekman ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta olan Çatkale Mahallesi'nde Hasan Aydın, Düzgün Karael, Ali Haydar Karakuş ve Şah Karakuş'a ait yaklaşık 10 bin balya ot yandı. Edinilen bilgilere göre, gün içerisinde çıkış sebebi belli olmayan yangına köyün içinde bulunan yol şantiyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tüm çabalara rağmen yaklaşık 10 bin balya ot kül oldu. Jandarma yangınla ilgili soruşturma açtı.