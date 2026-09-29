Erzurum-Tortum yolunda çekicide çıkan yangın söndürüldü, maddi hasar oluştu

Erzurum- Tortum kara yolunda seyir halindeki bir çekicide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Erzurum-Tortum kara yolu üzerindeki Karagöbek mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen oto çekicinin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını sağ şeride çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında ve kararlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangın sonrası çekicide büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.