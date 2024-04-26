Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Düzce'de polis ekipleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenleyerek çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 6 şüpheliye işlem yapıldı ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan bir şahsa işlem yapılırken tütün ve sigara malzemeleri de ele geçirildi. Operasyonlar devam edecek.

26.04.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenleyerek çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü birimleri tarafından Çamköy mahallesi ve çevresindeki 7 adreste eş zamanlı olarak yapılan çalışmada; Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak" suçundan 6 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 gram Esrar, 1,5 gram Sentetik Kannabinoid, 0.60 gram Toz Esrar, 0,10 gram Metamfetamin, 17 adet Sentetik Ecza maddesi ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan; 1 şahsa işlem yapılırken ikamette yapılan aramada 12 kilogram tütün, 30 bin adet tütün doldurulmuş makaron sigara, 16 bin 600 adet boş makaron ve 2 adet otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 19:54:46. #1.11#
SON DAKİKA: Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement