Esenler'de Silahlı Saldırı

3.Sayfa

Esenler'de kıraathane sahibinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren zanlının silahla kaçışı ve bir vatandaşın sopa ile onu yakalamaya çalıştığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Esenler Tuna Mahallesi 722. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, kahvehane sahibi İhsan Zekioğlu (62) kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, ağır yaralanan Zekioğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırının ardından bir kişinin elinde silahla koşarak kaçtığı ve bir kişinin de saldırganı sopayla yakalamaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL