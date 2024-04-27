Esenler'de yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Esenler'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

İstanbul Esenler'de yol kenarındaki ağaçlık alanda 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

27.04.2024 23:53
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Esenler'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Esenler'de yol kenarındaki ağaçlık alanda 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Adamın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenler Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yanında bulunan ağaçlık alanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen vatandaşlar yerde yatan bir erkek gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonrası 40 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken, polis ekipleri alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Ekiplerin incelemelerinin ardından adamın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken, adamın ölüm nedeni otopsinin ardından tespit edilecek.

Kaynak: İHA

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