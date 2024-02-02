Esenyurt\'ta 4 katlı binanın 1\'inci katı alevlere teslim oldu: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi. Erkan, ''Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.'' ifadelerini kullandı.