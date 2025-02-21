Esenyurt'ta Dronla Trafik Denetimi: 75 Bin TL Ceza

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Esenyurt'ta dron destekli trafik denetimi yapan ekipler, kurallara uymayan 23 sürücüye toplam 75 bin 508 lira para cezası kesti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Doğan Aras Bulvarı'nda dron destekli denetim yaptı. Saat 13.30 ile 15.00 arasında yapılan denetlemede çevrilen 23 aracın sürücüsüne toplam 75 bin 508 lira cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İhbarlı Dron Denetimi kapsamında yapılan uygulamada; 3 şahıs, 23 araca 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nunca; Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, sürücülerin trafiği aksatacak ve ya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri, trafik kolluklarının uyarı ve işaretlerine uymamak, kırmızı ışık ihlali, sarı ışık ihlali, bisiklet yolu ihlali, emniyet kemeri takmamak, motosiklet sürücüsünün kask takmaması, zorunlu mali sorumluluk sigortasını ödenmemesi maddelerinden toplam; 75 bin 508 TL tutarında cezai işlem uygulanmıştır" açıklaması yapıldı. - İSTANBUL