Esenyurt'ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Esenyurt\'ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Çatal kaşık üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

18.12.2024 06:50
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Esenyurt'ta çatal kaşık üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Alev alev yanan fabrikanın görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatal kaşık üretimi yapan fabrikada makinelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çalışanların ihbarı üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

İtfaiye ekiplerinin yangına farklı noktalardan müdahalesiyle 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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