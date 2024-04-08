Esenyurt'ta kimliğiniz belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeye kurşun yağdırdı. Ardından işletme sahibine yabancı bir numaradan 'Bir dahakine mermiler dükkanına değil sana gelecek. Bizi ciddiye almadın' şeklinde mesaj attı. İşletme sahibi saldırganlardan şikayetçi olurken, işletmenin kurşunlandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece 00.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki işletme sahibinden 10 milyon lira haraç isteyen bir grup, istediklerini alamayınca işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. Gece saatlerinde gelen saldırgan cadde üzerindeki işletmeye 9 el ateş etti. Saldırganlar, işletmeyi kurşunladıktan sonra işyeri sahibine yabancı bir numaradan ' Bir dahakine dükkanına değil sana gelecek mermiler. Sen bizi ciddiye almadın' şeklinde mesaj atarak tehdit etti.
Dehşet anları kamerada
İşletmenin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın cadde üzerine gelip işletmeyi kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırganın işletmeye art arda ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İşletmecinin, kendisinden 10 milyon lira haraç isteyip dükkanını kurşunlayan saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta İşletme Sahibine Haraç İddiasıyla Saldırı - Son Dakika
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