Esenyurt'ta Kaza: TEM Otoyolu Kapandı

İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt tankeriyle bir tırın karıştığı kaza sonucunda, TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olayda tanker şoförü yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken, araçların çekilmesiyle yol tekrardan trafiğe açıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyir halindeki bir tır ile akaryakıt tankeri kazaya karıştı. Yaşanan kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Olayda yaralanan tanker şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, çekici yardımıyla araçlar kaza mahallinden kaldırıldı. TEM Otoyolu'nda ise kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL